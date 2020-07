81 milionów złotych na innowacyjne inwestycje w firmach

- Postanowiliśmy, że dofinansowanie otrzymają projekty pozytywnie ocenione w ramach konkursu na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Stało się to możliwe dzięki zwiększeniu budżetu konkursu. Przypomnę, że pierwotnie było to 40 mln zł, jednak decyzją naszego zarządu kwota została zwiększona do 81 mln zł. W tej chwili dofinansowujemy 23 inwestycje. Mamy w planach przyznanie dotacji kolejnym 8 firmom, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację. Będzie to możliwe w przypadku pojawienia się wolnych środków czy oszczędności. Wówczas kwota wsparcia sięgnie ponad 100 mln zł – mówi marszałek Artur Kosicki.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wynosi 245 mln zł, a wsparcie z funduszy UE to ponad 81 mln zł. Przedsiębiorstwa, w większości, chcą te środki przeznaczyć na budowę hal produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na wytwarzanie innowacyjnych produktów.

Inwestycje będą realizowane na terenie: Białegostoku, Łomży, Suwałk, Wysokiego Mazowieckiego, Zabłudowa, Czarnej Białostockiej, Turośni Kościelnej, Tykocina, Supraśla, Dobrzyniewa Dużego, Bielska Podlaskiego, Wyszek, Grajewa, Narewki, Śniadowa, Brodu Małego i Wysokiego Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwa reprezentują różne branże związane m.in. z produkcją tworzyw sztucznych, wyrobów budowlanych, wyrobów z drewna, części samochodowych czy bielizny,

Lista firm, którym Zarząd Województwa przyznał dotacje (link)