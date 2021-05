8 mln zł na urologię i ortopedię Śniadecji

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zostaną wyremontowane dwa oddziały: oddział urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddział ortopedyczno-urazowy w budynku nr 5 przy ul. Skłodowskiej-Curie 25. Oddziały zostaną również dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

- Cieszę się, że mieszkańcy województwa będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego, a ich pobyt w szpitalu będzie się teraz odbywał się w bardzo komfortowych warunkach - mówił marszałek Artur Kosicki. - W tym celu zostaną wyremontowane dwa oddziały szpitalne oraz zostanie zakupiony bardzo nowoczesny sprzęt. Podniesie to znacznie jakość świadczonych przez szpital usług - pacjenci będą szybciej diagnozowani co zwiększy ich szybki powrót do zdrowia – podkreślił.