8 milionów złotych dla szpitala w Zambrowie

- Dotacje unijne, a także pieniądze z budżetu województwa pozwoliły na wsparcie szpitali powiatowych w całym regionie. W obecnej kadencji przekazaliśmy im około 34 milionów złotych, zarówno na inwestycje, jak i walkę z pandemią. Cieszę się, że szpital powiatowy w Zambrowie zrealizuje ten bardzo ważny projekt. Remont i modernizacja szpitalnych pomieszczeń oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej to kolejny krok do poprawy jakości leczenia mieszkańców województwa podlaskiego – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Inwestycję zrealizuje Szpital Powiatowy w Zambrowie. Dzięki przyznanym środkom powstanie Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i odcinkiem Rehabilitacji Neurologicznej wraz z utworzeniem Poradni Neurologicznej. Budżet projektu obejmuje zarówno zadania związane z pracami budowlanymi jak też zakupem wyposażenia medycznego, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego.

- Postanowiliśmy zrealizować tę inwestycję gdyż wynika ona z map potrzeb naszego województwa. Mamy poważny deficyt łóżek neurologicznych. Szczególnie jest to ważne, czego nie wiedzieliśmy kiedy przygotowywaliśmy ten projekt, ze może do nas trafić wiele osób, które mają schorzenia neurologiczne w wyniku przejścia choroby COVID-19 – dodaje Bogusław Dębski, prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Pacjenci szpitala zyskają lepszy dostęp do nowoczesnych metod leczenia oraz leczenia uzupełniającego, czyli rehabilitacji oraz kompleksowej opieki ambulatoryjnej. Nowy oddział i poradnia będą gotowe w połowie 2023 roku.

- Szpitale powiatowe są coraz bardziej liczącymi się jednostkami opieki zdrowotnej. Dzięki stałemu rozwojowi takich placówek, doposażeniu, modernizacji, lokalni mieszkańcy mogą liczyć na specjalistyczną pomoc na miejscu, bez konieczności udawania się do innych szpitali. Budowa tego oddziału to ogromnie znacząca inwestycja. Stworzenie możliwości leczenia tego typu schorzeń na miejscu, to komfort dla pacjentów i jeszcze większe szanse na pełne wyzdrowienie – zaznacza Jacek Norbert Murawski, Wicestarosta Zambrowski.