6,7 mln zł więcej na energię z odnawialnych źródeł

Projekty, dofinansowane dzięki zwiększeniu puli konkursowych, spełniły wszystkie kryteria, ale – z powodu wyczerpania się pieniędzy – znajdowały się na listach rezerwowych.

– Jako zarząd województwa staramy się dofinansować jak najwięcej projektów, które przeszły pozytywnie ocenę i zakwalifikowały się do otrzymania dotacji. Dlatego już kilkakrotnie zwiększaliśmy budżety tych konkursów. Chcemy, aby nasze województwo wykorzystywało w jak największym stopniu odnawialne źródła energii – zaznaczył marszałek Artur Kosicki.

W pierwszym konkursie dofinansowanie mogły uzyskać podlaskie gminy na budowę i montaż na domach mieszkańców jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię słoneczną. Zarząd zwiększył pulę tego naboru o prawie 4 mln, do 107 mln zł, dzięki czemu dofinansowanie uzyskały gminy: Stawiski (1,5 mln zł), Kobylin-Borzymy (740 tys. zł) i Dąbrowa Białostocka (1,7 mln zł). W konkursie, uwzględniając przyznane właśnie dotacje, dofinansowanie otrzymało 88 projektów, złożonych przez podlaskie gminy.

W drugim naborze dotacje były kierowane na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej. W tym wypadku zarząd zwiększył budżet o 2,7 mln zł, do 52,7 mln zł, ale dzięki oszczędnościom w konkursie, dofinansował dwa projekty na kwotę 2,9 mln zł. Spółka EPV 1 Faszcze otrzymała 1,45 mln zł na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w Faszczach (gm. Wysokie Mazowieckie), a EPV 1 Wizna – również 1,45 mln zł na budowę takiej samej elektrowni w Wiźnie. W naborze wsparcie otrzymało łącznie 36 projektów (wliczając te dwa dziś dofinansowane).

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka