500 tys. zł na rozwijanie zainteresowań dla najmłodszych

W Przedszkolu nr 3 w Sokółce projektem zostanie objętych ponad 130 dzieci oraz 10 nauczycieli. Dzieci wezmą udział w takich zajęciach jak "Konstruktorzy robotów", "Matematyka w przyrodzie" oraz zajęciach wyrównawczych "Mam swój czas". W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i innowacyjne zajęcia prowadzone przez certyfikowanych edukatorów/instruktorów według autorskich scenariuszy. Do edukacji dzieci zostaną wykorzystane nowoczesne technologie: monitor interaktywny, podłoga interaktywna, klocki programowalne. Po raz pierwszy będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem Darów Froebla według pedagogiki freblowskiej (bazujące na wolnym nauczaniu dziecka przez zabawę). Projekt otrzymał dotację blisko 114 tys. zł. Został złożony przez Gminę Sokółka w ramach naboru przeprowadzonego przez lokalną grupę działania Szlak Tatarski.

Bystrzaki – przedszkolaki to projekt Gminy Dąbrowa Białostocka. Będzie on realizowany w partnerstwie z Fundacją Akademia Nauki w Samorządowym Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej. Projektem zostanie objęte 96 dzieci i 7 nauczycieli. Założono w nim podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci. Planowane nowe zajęcia dla dzieci to innowacyjna matematyka na tabletach, nauczanie metodą eksperymentu – zajęcia te mają na celu wzmacnianie kompetencji kluczowych i społecznych u dzieci, wspierają postawy kreatywne, inicjatywne oraz pracę zespołową. Ten projekt uzyskał dotację ponad 115 tys. zł. i został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez lokalną grupę działania Fundusz Biebrzański.

Lepszą edukację przedszkolną będą mieć dwie szkoły z gminy Szumowo. Projekt Fundacji Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych MACTO będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Srebrnej oraz w Zespole Szkół w Szumowie. Łącznie projektem zostanie objętych 103 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziałów/punktów przedszkolnych znajdujących się w wyżej wymienionych szkołach. Wsparcie w wysokości ponad 114 tys. zł. zostanie przeznaczone na działania związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej przedszkoli, które będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt został zgłoszony do lokalnej grupy działania Brama na Podlasie.

Kolejny projekt Fundacji Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych MACTO obejmie aż cztery szkoły. Wsparciem tutaj zostaną objęte dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do oddziałów/punktów przedszkolnych znajdujących się w: Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, Szkole Podstawowej w Rudce oraz Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach. Z poszerzonej oferty edukacyjnej skorzysta łącznie 134 dzieci, w tym dwoje dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparcie na ten projekt to ponad 100 tys. zł. a partnerami w projekcie będą aż trzy gminy: gmina Szepietowo, gmina Klukowo i gmina Rudka. Projekt został zgłoszony do lokalnej grupy działania Brama na Podlasie.

Ostatni projekt to inicjatywa Gminy Jaświły. Małe przedszkola oknem na świat - taki projekt trafił do oceny lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański, będzie on realizowany przez Szkołę podstawową im. Sybiraków w Dolistowie Starym. Jest on skierowany do 36 przedszkolaków uczęszczających do klubów przedszkolaka w Dolistowie Starym, Jaświłach, Mikicinie oraz w oddziale przedszkolnym w Dolistowie Starym. Projekt zakłada zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej. Aby zrealizować te założenia zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe – rozwijające zainteresowania, wycieczki edukacyjne oraz wyposażenie punktów przedszkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt zostanie wsparty kwotą ponad 60 tys. zł.

Przedszkola uzyskały wsparcie z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość tych projektów to blisko 600 tys. zł.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

fot.: Marcin Nawrocki / archiwum