5 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę szpitala w Kolnie

- Rocznie z tych ulepszonych usług medycznych skorzysta blisko 3 tysiące pacjentów. Będą leczeni w lepszych warunkach, a ich dobre samopoczucie na pewno przełoży się na szybszy powrót do zdrowia - powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Szpital rozbuduje i wyremontuje budynek oddziału psychiatrycznego oraz kupi potrzebny sprzęt medyczny. Utworzy oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego. Pozwoli to na kompleksowe udzielanie świadczeń psychiatrycznych.

Zainwestuje również w oddział wewnętrzny, wyremontuje go oraz doposaży w łóżka i szafki.

Z dotacji szpital kupi też aparaturę medyczną do pracowni endoskopii oraz poradni chirurgii onkologicznej. Ma to zwiększyć dostęp do diagnostyki onkologicznej.

- Inwestycje w zdrowie są bezcenne. Te oddziały wymagały modernizacji i doposażenia w sprzęt, dlatego cieszę się, że możemy udzielić szpitalowi dotacji unijnej - stwierdził Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Inwestycja zakończy się w marcu 2023 roku. Jej koszt sięga 6,4 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 5,1 mln zł.

Barbara Likowska-Matys

red.: Aneta Kursa

fot.: Kamil Timoszuk