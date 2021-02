2,5 mln zł dla kolejnych podlaskich gmin na inwestycje w OZE

Dzięki temu gminy będą mogły sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców. Takie inwestycje pozwolą na czerpanie wielu korzyści z ekologicznego sposobu pozyskiwania energii, jedną z nich będzie czystsze powietrze w okolicy. Produkowana energia wykorzystywana będzie na własne potrzeby mieszkańców.

- Dziś podpisujemy następne umowy na odnawialne źródła energii. To 2,5 mln zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Powstanie z tego tytułu około 150 instalacji, z których będą korzystać mieszkańcy Supraśla i gminy Dobrzyniewo Duże. Tak jak zapowiadaliśmy będziemy się starać o zwiększenie alokacji w tym konkursie. Tak aby wszystkie wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę mogły otrzymać dofinansowanie. Mam nadzieję, że do końca czerwca będziemy mogli tę dobrą wiadomość mieszkańcom województwa przedstawić - powiedział marszałek Artur Kosicki.

Proekologiczni mieszkańcy Supraśla

Z dotacji skorzystają mieszkańcy gminy Supraśl, która na taką inwestycje otrzyma 1,3 mln zł. Pozwoli to na montaż 74 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 26 sztuk instalacji hybrydowych - instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z kolektorami słonecznymi. Produkcja energii elektrycznej z nowych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie - 378 MWhe/rok . Koszt całej inwestycji to 2 mln zł.

- Jako gmina już po raz trzeci będziemy przystępowali do unijnego projektu z odnawialnych źródeł energii. Teraz otrzymaliśmy niemal 1,3 mln zł dofinansowania a cały projekt będzie się zamykał w 2 mln zł, 700 tys. zł będzie to wkład własny gminy Supraśl. Powstanie 100 instalacji fotowoltaicznych na dachach mieszkańców gminy Supraśl. Bardzo się cieszymy z otrzymanych środków ponieważ czysty prąd to zdrowie i oszczędność – podkreśla Radosław Dobrowolski burmistrz Supraśla.