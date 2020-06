Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów

Organizacja i zapewnienie realizacji stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty odbywa się poprzez ustalanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Białymstoku listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. stażu (w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego). Przy ubieganiu się o wpis na przedmiotową listę należy przedłożyć Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy/lekarzy dentystów zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 514, z późn. zm.) wraz ze wskazanymi we wniosku oświadczeniami.

Na odbycie stażu przez lekarza/lekarza dentystę w jednym z podmiotów wpisanych na ww. listę kieruje Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Po skierowaniu stażystów do zakładów leczniczych, Marszałek Województwa zawiera odpowiednie umowy z podmiotami będącymi pracodawcami lekarzy stażystów/lekarzy dentystów stażystów, na podstawie których przekazywane są środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją stażu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

Ponadto Marszałek Województwa organizuje i finansuje szkolenia dla lekarzy stażystów/lekarzy dentystów stażystów z zakresu: transfuzjologii klinicznej, ratownictwa medycznego, bioetyki, orzecznictwa lekarskiego i prawa medycznego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, oraz kurs z zakresu ratownictwa medycznego.