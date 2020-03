Upoważnienie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

1) dokonywania oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,

2) sporządzania wniosku do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję – w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

Dwóch lekarzy:

1) Tomasza Kiluka – lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii nr prawa wykonywania zawodu 1866426 (upoważnienie udzielone jest na czas określony, tj. od dnia roku do dnia roku)

2) Krzysztofa Dzierżanowskiego – lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii nr prawa wykonywania zawodu 2478659 (upoważnienie udzielone jest na czas określony, tj. od dnia roku do dnia roku)

Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia

Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie: tel. 85 66 54 206, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.