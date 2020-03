Zrób samodzielnie palmę wielkanocną. Warsztaty rękodzieła online

Zbliża się Niedziela Palmowa i choć w tym roku będzie nieco inna, to można się do niej przygotować w zaciszu domowego ogniska. Centrum Aktywności Wielopokoleniowej PSPiA KLANZA zachęca do udziału w warsztatach online. Centrum przygotowało szybki kurs, pomagający wykonać własnoręcznie przepiękną palmę wielkanocną.