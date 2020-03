Wielopokoleniowe świętowanie choroszczańskich seniorów

Choroszczańscy seniorzy, zrzeszeni w Kole Emerytów i Rencistów nr 15 od 56 lat, nieczuli na przesądy, w piątek (13.03) będą hucznie świętować, i to co najmniej podwójnie: będą obchodzić Dzień Kobiet oraz podsumowywać 20-lecie działalności przy obecnym zarządzie i prezesurze przewodniczącej Ireny Sakowicz. A przez dwa dziesięciolecia dokonali naprawdę wiele. I jak zwykle u choroszczańskich seniorów – będzie to wydarzenie wielopokoleniowe.