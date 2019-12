Orientalne i cygańskie tańce w Białymstoku, czyli Róże Orientu 2019

70 artystów z całego kraju.

Tańce orientalne, cygańskie, flamenco, bollywood w ramach jednego show.

Warsztaty z gwiazdami.

Pierwszego dnia, w sobotę (7.12) w ramach festiwalu odbędzie się Wielka Gala Tańca Orientalnego - Róże Orientu 2019, która rozpocznie się o godz. 18:00 w Auli Widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20 w Białymstoku. Będzie to niezwykłe, ponad dwugodzinne show, podczas którego będzie można podziwiać pokazy tańców orientalnych (taniec brzucha - w wielu jego odmianach), cygańskich, flamenco i bollywood w wykonaniu 70 artystów.

Drugiego dnia festiwalu, w niedzielę (8.12) odbędą się szkolenia z gwiazdami gali: warsztaty tańca orientalnego z Sowillo, czyli Agnieszką Czyż, z którą będzie można poznać tajniki tańca brzucha oraz warsztaty tańca flamenco z Samirą, czyli Anną Mendak.



Podczas sobotniej Gali Róż Orientu 2019 wystąpią:

Solistki: Camilia (Warszawa), Samira – Anna Mendak (Wrocław), Sowillo - Agnieszka Czyż (Warszawa), Rada Bogusławska (Białystok),Juanita - Aneta Boćwińska-Bartoszuk (Białystok), Sara Ziółkowska (Warszawa), Ionna (Trójmiasto).

Zespoły: WarsawBellydance Project (Warszawa), Zahra (Warszawa), Varsovia Orient (Warszawa), TiziriTribal Art (Warszawa), OmphalosTribe (Warszawa),Orient Expresja (Warszawa),duet Kafiyah (Trójmiasto), Rada Dance Art (Białystok), Baharat (Białystok), Rang Bollywood (Białystok), Sabor Flamenco (Flamenco-Białystok), Flamenqueria (Flamenco - Białystok), Sare Roma (UTW Białystok), Słuchacze II roku Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku „Szkoła Talentów”.



Bilety do nabycia:

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Radosława RADA Bogusławska a organizatorami zespoły RadaDanceArt i Baharat.



