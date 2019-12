Dzień Seniora w Michałowie. Burmistrz rozdał koperty życia

- Koperty życia to taki nasz pomysł na to, by każdy z seniorów był przygotowany na nagłe przypadki. Książeczki zawierają dane o stanie zdrowia, przebyte choroby, leki, które przyjmuje, kontakt do lekarza, który się daną osobą opiekuje i kontakt do najbliższej rodziny. Gdy np. wezwane jest pogotowie, a pacjent nie jest w stanie udzielić informacji, ta książeczka zawiera wszystko – tłumaczy kierownik GOPS Michałowo Anna Funkowska.

Na drzwiach domu każdego seniora znajdzie się naklejka: tu znajduje się koperta życia oraz magnes na lodówce, że w niej jest książeczka z danymi.

- Dlaczego w lodówce? Koleżanki z pracy też mnie pytały, dlaczego tam. Wydaje mi się, że to jest miejsce, o którym się nie zapomni. Trudno byłoby znaleźć kopertę gdzieś na półce – wyjaśnia Anna Funkowska.

W Dniu Seniora wzięło udział około 80 seniorów z całej gminy. Koperty życia będą rozdawane też tym, którzy nie mogli wziąć udziału w czwartkowej imprezie, jak np. podopieczni, którzy korzystają z usług opiekunek społecznych – a takich jest 40 osób w gminie.

źródło: Dział Promocji Gminy Michałowo