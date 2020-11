Wójt Gminy Przytuły - Kazimierz Ramotowski

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel. 512413016

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

link do strony internetowej gminy

Dane podstawowe:

Liczba mieszkańców: 2330

Powierzchnia: 71,18 km2



Ważne adresy:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel./fax 086 2177013

gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel. (086) 472-11-08

Jednym z podstawowych i najważniejszych uwarunkowań rozwoju gminy jest sytuacja demograficzna, tendencje przekształceń w liczbie ludności i jej strukturze. Liczba mieszkańców Gminy Przytuły wyniosła na koniec 2008 roku 2330 osoby. Wykazuje ona od szeregu lat tendencję malejącą. Największy ubytek ludności miał miejsce w latach 1985 – 1990 i w latach 1995 – 2000. Na zmniejszanie się liczby mieszkańców gminy decydujący wpływ wywierają dwa procesy: migracja i ujemny przyrost naturalny. Współczynnik dzietności ciągle wykazuje tendencję malejącą.



Gmina Przytuły administracyjnie obejmuje obszar o powierzchni 71,18 km2 razem Przytuły. Siedziba gminy znajduje w miejscowości Przytuły. Gmina sąsiaduje z następującymi gminami województwa podlaskiego: od północy – Grabowo, Wąsosz i Radziłów, od wschodu – Radziłów, od południa – Jedwabne, od zachodu – Stawiski.



Sieć osadniczą w gminie tworzy 20 jednostek osadniczych wiejskich, w tym wieś gminna Przytuły. Większość jednostek osadniczych posiada zabudowę o charakterze zwartym. Kolonijny charakter zabudowy występuje we wsiach: Przytuły Las i Kubra Przebudówka.



Podstawową funkcją gminy Przytuły jest rolnictwo. Kilka wsi pełni także funkcję usługową oraz funkcję produkcyjno – usługową.



W podziale fizyczno – geograficznym gmina położona jest w granicach mezoregionu Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Kotliny Biebrzańskiej wchodzących w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej.



Powierzchnia gminy zajmuje 7 118 ha, w tym: użytki rolne – 5 692 ha, lasy i grunty zadrzewione – 1 153 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane – 226 ha, grunty pod wodami – 10 ha, nieużytki – 37 ha.













Gmina z lotu ptaka







Historia

Już od XII wieku nad rzeczką Przytulanką żyli osadnicy. Na terenie dzisiejszych Pieńk Okopnych podczas prac polowych znajdowano fragmenty glinianych naczyń różniących się od dzisiejszej ceramiki, kości i żużel. Na przełomie lat 60 i 70-tych rozpoczęto prace wykopaliskowe. Archeolodzy odkryli grodzisko-okop sprzed ok. 800 lat otoczone wałem, w którym widoczne jest do dziś zagłębienie będące pozostałością po bramie wjazdowej i miejsca po półziemiankach, w których mieszkali ludzie. Naprzeciw grodziska odnaleziono też miejsce pochówku dawnych mieszkańców osady. Do dziś możemy zobaczyć tam pośród drzew l traw ogromne głazy będące zapewne zabezpieczeniem grobów.



Z czasem przybywało mieszkańców. Może tak jak my zachęceni byli bajkowym widokiem łagodnych dolin i wzgórz porosłych mieszanym lasem, rozległych łąk i kolorowych kamieni, których używano do budowy budynków gospodarczych i umocnień, i z których w latach już nam współczesnych, bo w 1950-1960 wybudowano czwarty od powstania w 1436 roku parafii w Przytułach kościół. Nic też dziwnego, że książę Janusz l w 1415 roku zadecydował o powstaniu wsi.





Kościół Parafialny w Przytułach





W Przytułach dawne miesza się z nowym - powiadają mieszkańcy - i choć żyjemy cicho i skromnie, jakby z dala od wielkiego świata, to jest tu nowoczesna infrastruktura informatyczna, oddana do użytku w 2004 roku sieć wodociągowa, nowa stacja paliw w Kubrze Nowej i Przytułach, bank, poczta oraz stawy rybne Polskiego Związku Wędkarskiego. Niedawno powstała duża piekarnia, a w budynku po starej kuźni urządzono karczmę. Istnieją też inne ciekawe miejsca czekające na nowych właścicieli i inwestorów i jest ich nie mało!

Pomimo cichości i spokoju miejsca, tragiczne wydarzenia naszej historii nie ominęły Przytuł. Na cmentarzu wytyczonym w 1805 roku znajduje się pomnik Sybiraków -wywiezionych przemocą w głąb Rosji. Na starym wojskowym cmentarzu znaleźli miejsce wiecznego spoczynku polegli w latach l i II Wojny Światowej, a tuż koło kościoła postawiono kamień upamiętniający jednego z "żołnierzy wyklętych" -majora Jana Tabortowskiego "Bruzdy", którego ostatnia potyczka z MO/SB w Przytułach zakończyła się tragicznie.

W 2008 roku został postawiony pomnik poświęcony bohaterom w rocznicę 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.



Pomnik Sybiraków Kamień poświęcony pamięci mjr. Jana

Tabortowskiego "Bruzdy"





Pomnik poświęcony bohaterom w rocznicę 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę







Projekty zrealizowane i te, które będą realizowane na terenie gminy:

Nazwa zadania Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przytułach Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (120 sztuk) na terenie całej gminy – planowane finansowanie ze środków Funduszu Spójności Przebudowa kotłowni węglowych w budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przytułach Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi, odcinek 2550 m , nawierzchnia bitumiczna, obejmuje 45 gospodarstw Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – przyłączy w miejscowościach Kubra Przebudówka, Przytuły Las, Chrzanowo w zabudowie kolonijnej – finansowanie z Funduszu Spójności Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy – 20 miejscowości Budowa garaży na potrzeby OSP i samochodów szkolnych do dowozu dzieci Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Trzaski, nawierzchnia żwirowa, odcinek 1920 m , obejmuje 12 gospodarstw, skrócenie dojazdu o 15 min Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – przyłączy w miejscowościach Kubra Przebudówka, Przytuły Las, Chrzanowo Budowa boiska szkolnego Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Przytuły Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy – 20 miejscowości Przebudowa drogi gminnej Gardoty – Wilamowo, nawierzchnia żwirowa, odcinek 2000 m , obejmuje 59 gospodarstw, skrócenie dojazdu o 10 min – inwestycja realizowana pod potrzeby dowozu dzieci do szkół Przebudowa drogi dojazdowej do pól, nawierzchnia żwirowa, w miejscowościach: Doliwy – 1200 m , Pieńki – Wagi odcinek 1000 m , Przytuły Kolonia – Mieczki odcinek 1300 m , Borawskie – Obrytki odcinek 1450 m







Turystyka



Aktualnie w gminie Przytuły turystyka odgrywa niewielką rolę w strukturze społeczno – gospodarczej. Ruch turystyczny posiada jedynie znaczenie tranzytowe w oparciu o szlak turystki samochodowej Łomża – Jedwabne – Radziłów – Osowiec oraz stację paliw w Nowej Kubrze. Baza turystyczna ogranicza się do kilku gospodarstw agroturystycznych w Trzaskach i Wagach oraz punktu gastronomicznego w Przytułach.

Cieki wodne pozbawione są możliwości wykorzystania ich dla celów rekreacyjnych z uwagi na stan sanitarny, małe przepływy wód oraz niskie walory wędkarskie.



Elementem atrakcyjności turystycznej w gminie są kompleksy leśne. Stanowią one głównie bazę rekreacji związaną z grzybobraniem oraz zbiorami runa leśnego. Trudnością w turystycznym wykorzystaniu lasów jest ich prywatna struktura własności. Potencjał turystyczny stanowią występujące w gminie zabytki oraz stanowiska archeologiczne.







Obiekty zabytkowe oraz obiekty kulturowe

Położenie Obiekt Datowany Przytuły Plebania – nr rej. A-122 1889 r. Przytuły Cmentarz rzymskokatolicki – nr rej. A-358 - Kaplica cmentarna nr rej. A-358 - ogrodzenie cmentarza Początek XX w. 1839 r. Przytuły Pozostałości zespołu dworskiego - czworaki murowane - chlewy kamienne - stodoła kamienno - murowana 2 ćw. XIX w. Początek 2 ćw. XIX w. 1827 r. Przytuły Dom nr 3 drewniany Początek XIX w. Przytuły Dom nr 4 drewniany Lata 20 XX w. Chrzanowo Młyn wodny/elektryczny murowany Około 1952 r. Chrzanowo Kapliczka murowana 3 ćw. XIX w. Doliwy Zagroda nr 13 - stodoła murowana - wiatrak murowany Lata 20 XX w. 1838 r./ 1948 r. Gardoty Dom nr 2 drewniany 1908 r. Gardoty Dom nr 4 drewniany 1908 r. Supy Cmentarz – nr rej. A-245 Okres I wojny światowej Wilamowo Kapliczka murowana Połowa XIX w. Wilamowo Zespół dworski - spichlerz murowany - pozostałości parku - zespół stawów rybnych XIX/XX w. Wilamowo Dom nr 39 drewniany Początek XX w. Wilamowo Dom nr 40 drewniany Początek XX w.





Na terenie gminy występuje 10 stanowisk archeologicznych, w tym 2 zabytki archeologiczne. Reprezentują one szeroki przekrój chronologiczny: od epoki kamienia po okres średniowiecza. Zabytki archeologiczne objęte są ścisłą ochroną konserwatorską, która polega na zakazie prowadzenia na terenie zabytku wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej z jego rewaloryzacją. Stanowiska archeologiczne objęte są obserwacją archeologiczną. Wszelka działalność inwestycyjna na ich terenie może być prowadzona pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych prace powinny być przerwane a teren udostępniony do badań archeologicznych.



Obiekty archeologiczne