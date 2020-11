Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 - zaproszenie na spotkania i konsultacje online

Z okazji obchodów Tygodnia Przedsiębiorczości, każdego roku - instytucje, organizacje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości - organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania i kampanie promocyjne. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowało również ofertę spotkań online, skierowaną do osób zainteresowanych zakładaniem i rozwijaniem własnej działalności gospodarczej, powrotem na rynek pracy, przygotowaniem do radzenia sobie z emocjami i rozmową z pracodawcą. Skorzystać z nich może każda osoba pełnoletnia, posiadająca dostęp do Internetu.

Harmonogram spotkań:

16.11.2020 - Dotacja i dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Suwałki)

17.11.2020 – Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

18.11.2020 - Aktywnie Szukam Pracy (Suwałki)

18.11.2020 – Emocje. Kryzysowy Zaradnik

19.11.2020 - Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

20.11.2020 - Elementy biznesplanu

Obowiązują zapisy na spotkania. Osoby, które zapiszą się, otrzymają link do udziału w spotkaniu.

Zapisy - za pomocą formularzy zgłoszeniowych na stronie:

Białystok

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-spotkanie-warsztaty/

Suwałki

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-spotkanie-warsztaty-suwalki

Chcesz porozmawiać indywidualnie z doradcą zawodowym? Zapisz się na zdalne konsultacje indywidualne. Doradca z Wojewódzkiego Urządu Pracy skontaktuje się z Tobą i ustali dogodny termin spotkania.

https://wupbialystok.praca.gov.pl/zapisz-sie-na-porade-indywidualna/

źródło: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

oprac. Paulina Dulewicz