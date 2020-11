Zakończenie Akcji POKOLORUJ NASZ ŚWIAT

Jest to druga akcja, po akcji Zaczarujmy patio (zakończonej w lipcu 2019), z serii działań mających na celu stworzenie takich warunków, aby dzieci i ich rodzice znajdujący się w Klinice mogli przebywać w radosnym, wesołym środowisku.

Stowarzyszenie Pro Salute, pozyskało od sponsorów farby do pomalowanie sufitów i ścian pomieszczeń Kliniki oraz naklejki, tapety do dekoracji. Wolontariusze odnawiają elewację ścian, aby stworzyć warunki, w których dzieci przebywające w Klinice mogły powracać do zdrowia w radosnym i wesołym otoczeniu. Celem akcji jest także wyposażenie sal w sprzęt do zabaw oraz ćwiczeń.

- Mimo pandemii Stowarzyszenie Pro Salute działa. Trwają dwie Ogólnopolskie Akcje Charytatywne- Tulipany Mocy oraz Łańcuch Dobra. Szykujemy świąteczne upominki dla 100 samotnych seniorów z Białegostoku orz naszych 42 podopiecznych z dystrofią mięśniową Duchenn’a i innych pacjentów Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB – poinformowała Elżbieta Krajewska-Kułak, Prezes Stowarzyszenia Pro Salute. - Przede wszystkim zbieramy fundusze na nową bieżnię rehabilitacyjną niezbędną do ćwiczeń dla małych pacjentów Kliniki. Stara już nie spełnia zadań, więc potrzeba jest nowa nowoczesna bieżnia. Brakuje nam jeszcze 26 tys. zł. Mamy nadzieję że pomoże nam w tym może pozyskiwany po raz pierwszy 1% - powiedziała Elżbieta Krajewska-Kułak

Wolontariusze pracują przy odnawianiu pomieszczeń, ale rąk do pracy i pomocy nigdy za wiele.

Wszystkich chętnych do pomocy Stowarzyszenie prosi o kontakt mailowy: stowarzyszenieprosalute@gamil.com lub telefoniczny: 736 822 658

Informacje w jaki sposób można jeszcze pomóc można znaleźć na facebooku Stowarzyszenia Pro Salute

1% można przekazać na konto STOWARZYSZENIA PRO SALUTE KRS: 0000690380).

- Nie poddajemy się, bo wierzymy że prawda są słowa Anny Ficner-Ogonowskiej „ .....ludziom trzeba pomagać, bo jak sami będziemy potrzebowali pomocy, to ona do nas zawsze przypłynie. Z innego portu, ale przypłynie” – podsumowała Elżbieta Krajewska-Kułak, Prezes Stowarzyszenia

oprac. Paulina Dulewicz

fot. Stowarzyszenie Pro Salute