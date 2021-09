Weź udział w konkursie i zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia RP!

Udzielasz się społecznie? Jesteś zaangażowany w sprawy obywatelskie? Konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP”, organizowany przez Piotra Mazurka - Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej we współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, to propozycja dla Ciebie. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 września br.