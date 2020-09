XI Festiwal Młodzieży bez Granic

Festiwal Młodzieży bez Granic to różnorodne warsztaty kulturalne, uwieńczone pokazami i koncertami, łączące przedstawicieli środowisk kultury z całego świata, którzy w sposób kreatywny aktywizują twórczo uczestników: młodzież wykluczoną społecznie i grupy marginalizującej znaczenie sztuki w życiu codziennym. To platforma rozwoju edukacji kulturalnej oparta na interakcji, różnorodnych metodach pracy twórczej, dostosowanych tematycznie do potrzeb i zainteresowań osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi, zakończonych koncertem finałowym. W tym roku dla otwartej publiczności wystąpią zespoły: Krzikopa, Czeremszyna i Tęgie Chłopy.

Organizatorami festiwalu są: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie i Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko.

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego liczba wejść na wydarzenia jest ograniczona. W czasie koncertów obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania nosa i ust.

