Szkolni wolontariusze gotowi do pomocy

- Zdajemy sobie sprawę, że w tak trudnym czasie zapotrzebowanie na pomoc jest szczególnie duże, nie chcemy więc siedzieć z założonymi rękami – mówi Ewa Tyburczy, opiekunka koła. – Apelujemy do wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują, by zgłaszali się do nas, a my w miarę naszych możliwości podejmiemy się takiego wsparcia.



Pierwsze pomysły już są, a okazją do ich przedstawienia było spotkanie na Skypie, zorganizowane przez opiekunkę koła.

- Aktualnie sytuacja na świecie jest bardzo poważna, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, jednak nie oznacza to, że nie możemy sobie pomagać – mówi wolontariuszka Julia Hermanowicz. - Zawsze znajdzie się sposób, żeby zrobić coś dobrego dla kogoś, kto aktualnie tego potrzebuje. Nie chodzi tu tylko o pomoc materialną, ale też wsparcie psychiczne. Zaistniała sytuacja jest dla nas nowa, a niektórych dotyka szczególnie mocno. Mamy teraz szansę na pokazanie, jak silne są relacje międzyludzkie oraz jak ważna jest wzajemna pomoc i wsparcie. To czas, aby pomyśleć o innych, którzy walczą o życie swoje lub innych.

Wolontariusze - w odpowiedzi na apel lekarzy ze szpitala MSWiA - chcą sami szyć maseczki i zachęcać do tego inne osoby, które mogą to robić. Włączają się w akcję zbierania sprawnych, ale niewykorzystywanych laptopów dla podopiecznych Stowarzyszenia DROGA z biednych rodzin, by oni także mieli dostęp do nauczania online.

- Starsi mogą uczyć młodsze dzieci – te, które mają trudności z dostępem do edukacji albo mają zaległości - z tej samej szkoły, ale nie tylko; mamy doświadczenie kulinarne i możemy gotować posiłki, piec ciasta i zawieźć je np. do Stowarzyszenia „Droga” czy do szpitali – wymieniają wolontariusze. - Pełnoletni wolontariusze (po konsultacjach z rodzicami) mogliby wziąć udział w akcji robienia zakupów dla chorych i seniorów.

- Warto pomyśleć o osobach starszych - babciach i dziadkach, o samotnych, chorych, koleżance i koledze z klasy czy innych osobach, którym trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości i po prostu z nimi porozmawiać – przez telefon lub online. Taka rozmowa może okazać się naprawdę bardzo potrzebna i pomóc tym osobom w przetrwaniu trudnych chwil – dodaje Ewa Tyburczy.

Mimo epidemii, szkolni wolontariusze chcą się też angażować się w ważne międzynarodowe akcje, od których może zależeć przyszłość całej ludzkości. Do takich należy planowany na 3 kwietnia Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który – w sytuacji pandemii – przenosi się do internetu. „ Kryzys klimatyczny nie ustanie na czas pandemii COVID-19. Każdy kryzys wymaga działań adekwatnych do jego skali. Nie możemy więc czekać” – piszą organizatorzy na swoim profilu na FB. Uczestnicy akcji będą przyłączać się do akcji, publikując swoje zdjęcie z transparentem #ClimateStraikOnline.

Osoby lub instytucje, którym szkolni wolontariusze mogliby pomóc, mogą zgłaszać swoje potrzeby na adres e’mail: tyburczy.ewa@gmail.com

źródło: masz-media

oprac. Aneta Kursa