Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Umiejętność pracy w systemie Witkac oraz nowe wzory ofert, sprawozdanie, określanie rezultatów i ich monitorowanie - to główne tematy szkolenia skierowanego do organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podlaskiego. Spotkania odbędą się w poniedziałek (02.03) i środę (04.03) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard.St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (dzień do wyboru). Początek o godz. 10:00 w sali 115 (I piętro).