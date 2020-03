Pracownicy UMWP wsparli akcję charytatywną

Przez ostatnie dwa tygodnie w holu urzędu każdy chętny mógł przynieść rzeczy, których już nie używa bądź nie potrzebuje. Teraz zyskają one „nowe życie” stając się częścią asortymentu sklepu, z którego sprzedaż zasili jego działalność.

- Dziękuję marszałkowi województwa za zaangażowanie się w pomoc dla nas oraz dla wszystkich pracowników urzędu za to, że zechcieli Państwo wspomóc naszą inicjatywę – cieszył się ze wsparcia Rafał Średziński, prezes stowarzyszenia „My dla Innych”.

Podkreślił duże zainteresowanie wsparciem działalności sklepu charytatywnego, nie tylko osób indywidualnych, ale i firm czy instytucji.

- Zdarza się, że wspierają nas konkretne firmy, które przynoszą do nas końcówki swoich kolekcji czy końcówki materiałów. W niektórych z nich metr materiału to już jest ścinek, a dla nas bardzo wartościowy materiał, z którego możemy uszyć wiele gadżetów – mówił.

Sklep charytatywny prowadzi sprzedaż stacjonarną, a odwiedza go dziennie od kilkudziesięciu do kilkuset klientów dziennie. W przypadku artykułów i przedmiotów o większej wartości prowadzi sprzedaż także za pośrednictwem swego profilu na Facebooku oraz serwisu Allegro. Sklep ma w sojej ofercie liczne akcje promocyjne jak tani poniedziałek, 50% zniżki na książki i torebki w środy czy akcje kierowane do studentów.

Sklep charytatywny stowarzyszenia „My dla Innych”, po remoncie, został ponownie otwarty w lutym br. Można w nim nabyć rzeczy odnowione i naprawione, którym nadawane jest tzw. drugie życie bądź nowe, stworzone przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

Każdy chętny może wesprzeć działalność sklepu, który mieści się na ul. Antoniuk Fabryczny 34 w Białymstoku.



Marcin Nawrocki