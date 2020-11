Politechnika Białostocka wspiera Caritas

Prowadząca Centrum Caritas Archidiecezji Białostockiej, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, przechodzi trudny czas. Odwołane zostały przedświąteczne zbiórki żywności w sklepach. Politechnika Białostocka postanowiła pomóc w zebraniu produktów na paczki świąteczne dla potrzebujących mieszkańców regionu – i zachęca do tego innych.

Pierwszą pełną produktów „Torbę Samarytankę” przekazała dyrektorowi Caritas Archidiecezji Białostockiej, ks. Jerzemu Sęczkowi rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. Rektor zachęciła jednocześnie społeczność akademicką do aktywnego zaangażowania w zbiórkę.

- Mam nadzieję, że te torby, ustawione na portierniach wszystkich budynków Politechniki Białostockiej – a jest ich sporo – będą się szybko wypełniały, i że w akcji wezmą udział pracownicy, studenci i doktoranci. Działamy razem i pomagamy wspólnie – apelowała Rektor Politechniki Białostockiej.

W skali roku, Caritas Archidiecezji Białostockiej wydaje około 7 tys. paczek osobom, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie są w stanie zapewnić sobie i bliskim godnego życia. Największe ilości żywności organizacja przekazuje przed świętami: Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, dlatego w okresie okołoświątecznym w kilkudziesięciu białostockich sklepach dyżurowali wolontariusze, zaangażowani w zbiórki żywności. Na czas pandemii – zbiórka została odwołana, ale potrzeby nie maleją. Pod opieką Centrum Pomocy „Samarytanin” jest 600 osób.

- Zawsze są ludzie ubodzy i to w każdym wieku. Wcześniej jednak bardziej potrzebujące były rodziny wielodzietne, po zmianach systemowych - częściej otaczamy opieką seniorów. Nie zmniejsza się niestety liczba osób ubogich, a teraz, w czasie pandemii, zwiększa się ubóstwo niektórych – powiedział ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Dyrektor Caritas ma nadzieję, że w akcję, mimo braku obecności wolontariuszy w sklepach, włączą się osoby prywatne i firmy.

„Torby Samarytanki” na Politechnice Białostockiej będą dostępne na wydziałowych portierniach do 15 grudnia. Można je odbierać, by wypełnić je w gronie współpracowników, rodziny i przyjaciół lub przynosić poszczególne produkty. Chętni spoza uczelni – mogą kierować paczki bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A, Białystok).

