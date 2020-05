Klikaj i poomagaj spełniać marzenia, nie wychodząc z domu

Poomoc.pl działa na wyjątkowo prostych zasadach – wystarczy wejść na stronę, wybrać inicjatywę, której chcemy pomóc, kliknąć odpowiednią ikonkę i… gotowe. Tego typu wsparcia możemy udzielać raz dziennie. Wśród beneficjentów strony Poomoc.pl znalazła się Fundacja Mam Marzenie, która zbiera w ten sposób fundusze na realizację marzeń swoich podopiecznych.

– Poomoc.pl to świetna inicjatywa, która umożliwia pomaganie w niezwykle prosty sposób. Dlatego jest tak bardzo skuteczna. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby pomóc jednej z 14 organizacji, w tym naszej – mówi Mateusz Mostowski z poznańskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie. – To działanie nie zajmuje nawet 3 minut dziennie, a efekt jest piorunujący! Jedno kliknięcie realnie przyczynia się do pomocy i wsparcia, które owocuje spełnianiem marzeń chorych dzieci – naszych podopiecznych.

Wraz z Poomoc.pl Fundacja Mam Marzenie spełniła już jedenaście dziecięcych marzeń, a teraz szykuje się do urzeczywistnienia dwunastego, na które fundusze zostały już zebrane właśnie poprzez czynność tak codzienną i prostą jak klikanie. Dzięki niemu 14-letnia Julia otrzyma wkrótce własne, bardzo wyjątkowe, zwierzątko – gekona.

– Już cieszymy się na realizację marzenia Julii. Planujemy też od razu spełnianie kolejnego marzenia. Będzie to trzynaste marzenie naszej fundacji na stronie Poomoc.pl. Niektórzy mówią, że trzynastka jest pechowa, ale my się tego nie boimy. W naszej pracy wolontariuszy widzieliśmy już tyle wydawałoby się nierealnych, a jednak spełnionych, marzeń, że wierzymy także w spełnienie marzenia numer trzynaście – kontynuuje Mateusz Mostowski. – Każdego, kto tak jak my wierzy w szczęście, zachęcamy do wejścia na stronę Poomoc.pl i kliknięcie „trzynastego balonika”.

Wsparcie Fundacji Mam Marzenie a także innych organizacji charytatywnych możliwe jest na stronie: http://poomoc.pl.

Od 2003 r. Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia chorych dzieci w wieku 3–18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Organizacja działa w pełni charytatywnie – jej siłą napędową są pracujący na terenie całego kraju wolontariusze.

Więcej informacji o Fundacji Mam Marzenie, jej podopiecznych i czekających na spełnienie marzeniach można znaleźć na stronie organizacji: www.mammarzenie.org.

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3–18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność Fundacja chce dostarczać chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku, jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy.

Fundacja rozpoczęła działalność w lutym 2004 r. w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.

Od początku działalności aż do dziś wolontariusze Fundacji Mam Marzenie spełnili w sumie ponad 8600 marzeń chorych dzieci.

