Miesiąc Dobroczynności Fundacji „Pomóż Im” w innej odsłonie

W tym roku całość kwoty zebranej podczas Miesiąca Dobroczynności wesprze rehabilitację maluchów z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. W dobie epidemii zbieranie środków jest utrudnione, ale konieczne. Potrzeby podopiecznych fundacji się nie zmieniły.

- Nie poddajemy się, wręcz przeciwnie. Hospicyjne rodziny potrzebują nas nawet bardziej niż zwykle. Wierzymy, że jest wielu ludzi, którzy zechcą im pomóc, a naszemu zespołowi nie brakuje pomysłów na stworzenie okazji do pomagania. Podczas Miesiąca Dobroczynności będzie ich naprawdę sporo. Pozostajemy też otwarci na każdy gest i chęć współpracy – mówi Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”.

Pomysły można znaleźć na specjalnie stworzonej przez Fundację stronie.

Kampania ma kilka głównych punktów. Najważniejszym są aukcje. Jeszcze w październiku wystartowała licytacja niezwykłego roweru Mad Bicycles alu-frost stworzonego przez Adama Zdanowicza. W listopadzie można też m. in. zdobyć w ten sposób pełną instalację fotowoltaiczną o wartości 14 tys. złotych od firmy Elem, a także stworzenie od a do z profesjonalnej strony internetowej przez Gogler. Być może to okazja na nabycie takiej usługi poniżej ceny rynkowej, a do tego cała kwota trafi na szczytny cel. Do wylicytowania są też oryginalne perełki, jak trening z mistrzami MMA, mecze online z jednym z najpopularniejszych youtuberów zajmujących się grą w FIFA i wiele, wiele innych. Licytacja się rozkręca, kwoty rosną. Dochodzą też nowe przedmioty i niespodzianki.



„Podlaskie Impresje” dla chorych dzieci



Istotnym elementem kampanii jest aukcja obrazów „Podlaskie Impresje” współorganizowana przez Podlaski Instytut Kultury (PIK) i Fundację „Pomóż Im”. Zależnie od sytuacji epidemicznej i obostrzeń odbędzie się na początku grudnia stacjonarnie w białostockich „spodkach” lub, co chyba bardziej prawdopodobne, w wersji online. W poprzednim roku jej pierwsza edycja przyniosła 12 410 złotych. W tym weszła w harmonogram Miesiąca Dobroczynności jako jego wielki finał.

- Podczas aukcji będzie licytowanych aż czternaście obrazów. Są to prace artystów malarzy związanych z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku, biorących udział w wystawach i plenerach organizowanych przez PIK. Propagujemy sztukę ale przede wszystkim wspieramy szczytny cel. Dbając o podopiecznych fundacji, myślimy też o ich bliskich. Z wielką radością angażujemy się w obchody Miesiąca Dobroczynności. Dobro zawsze wraca – mówi Karolina Szymańska-Skowronek, kierownik działu projektów, pomysłodawczyni i koordynatorka aukcji z ramienia Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Wirtualne puszki



Fundacja zachęcać będzie także do indywidualnych zbiórek tworzonych za pomocą mediów społecznościowych, np. urodzinowych. Wirtualne puszki mają zastąpić te stawiane w sklepach czy restauracjach. Również w mediach społecznościowych odbędą się charytatywne transmisje live.



Kolejną nowością są akcje organizowane z firmami. W tym roku już na pewno fundację wesprą nie tylko wspomniani darczyńcy aukcyjni. Swoją akcję stworzył portal askdom.pl, wraz ze współpracującymi z portalem firmami, głównie biurami nieruchomości, a także restauracja „Atmosfera”.



Rehabilitacja - cel kampanii - nie jest w żaden sposób refundowana z NFZ. Jej brak skazuje nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci na przykurcze mięśniowe, odleżyny, pogłębiające się deformacje kręgosłupa, przemieszczenie narządów wewnętrznych i problemy z oddychaniem. W 2019 roku Fundacja „Pomóż Im” przeprowadziła 2 305 godzin rehabilitacji. Jej miesięczny koszt to około 30 tysięcy złotych.



źródło i grafika: Fundacja „Pomóż Im”

oprac. Anna Augustynowicz