Marszałek województwa przewodniczącym Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Skupia ona przedstawicieli firm, jednostek naukowych i samorządów z województwa podlaskiego, którzy znają specyfikę lokalnego rynku i orientują się w sytuacji podlaskich przedsiębiorców.

Rada powstała z inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości i ma działać na rzecz budowania konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

- Powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości jest ważnym krokiem dla rozwoju województwa podlaskiego. To doskonała platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także budowania zaufania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w unowocześnianie sektora przedsiębiorstw – powiedział Wrotom Podlasia marszałek Kosicki po otrzymaniu nominacji.

Powstające w całym kraju fora wojewódzkie są częścią programu Polski Przemysł Przyszłości. Poza nimi, w ekosystemie przemysłu 4.0 działają też organizacje z wiedzą i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje jak PARP i NCBR, przygotowujące finansowanie nowoczesnych produktów i procesów. Pierwsza Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości została powołana w województwie wielkopolskim. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podobnych zespołów w województwie dolnośląskim i zachodniopomorski. Docelowo specjalistyczne fora mają powstać we wszystkich województwach i zająć się upowszechnianiem technologii przemysłu 4.0. Dzięki nim przedsiębiorcy uzyskają łatwy dostęp do szkoleń, warsztatów oraz ekspertów doświadczonych we wdrażaniu nowych rozwiązań.

oprac. Małgorzata Sawicka