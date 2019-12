Lepiej zapobiegać, niż leczyć – w urzędzie marszałkowskim zainaugurowano kampanię promującą zdrowy styl życia

Artur Kosicki podkreślił, że promocja zdrowego trybu życia jest bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

- Jako zarząd województwa podchodzimy do kwestii propagowania zdrowego trybu życia bardzo poważnie. Lepiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć – mówił marszałek Kosicki.– Obecny zarząd po raz pierwszy włącza się w tak duże przedsięwzięcie promujące zdrowy styl życia, ale jest to dobry początek.



Kampania „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych” będzie trwała rok. Jak informuje pełnomocnik zarządu województwa ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Ancipiuk, raz w miesiącu będą odbywały się spotkania poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym chorób cywilizacyjnych i skierowane do różnych grup wiekowych, m.in. do młodzieży i dzieci.

Jednym z tematów ma być problem uzależnienia od sieci komórkowych i Internetu.



Organizatorzy kampanii mają na celu poprawę stanu zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, ale również uświadomienie społeczeństwu, jak zmiana codziennych zwyczajów, porzucenie niezdrowych nawyków może wpłynąć na jakość ich życia.

- Jak wskazują badania, około 40proc. ludzi z wykształceniem wyższym nie spotkało się nigdy z takim określeniem jak czynniki ryzyka – mówiła Aneta Narel, przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Chcemy podnieść świadomość wśród mieszkańców regionu. Dlatego m.in. wyszliśmy z inicjatywą organizacji tej kampanii.

Kampanię zainaugurował wykład dr. hab. n. med. Anny Szpakowicz z UMB na temat stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku. Nie zabrakło ćwiczeń ruchowych pod okiem specjalisty dr.n. med. Jolanty Grażyny Zuzdy, która już 10 grudnia poprowadzi kolejne spotkanie. Będzie ono poświęcone ćwiczeniom rotacyjnym w prewencji chorób układu ruchu. Natomiast pierwsze spotkanie w nowym roku (10.01) przygotuje specjalista fizjoterapii Marek Sewastianiuk.

