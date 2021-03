Kobieco i charytatywnie. Dołącz do akcji #SkrzydłaDlaDziewczynek

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: "Dziewczynki marzą o ważnych rzeczach, razem możemy pomóc im rozwinąć skrzydła”.



Wystarczy 8 marca wrzucić na swój profil na Facebooku zdjęcie z dzieciństwa, oznaczyć je hashtagiem #SkrzydłaDlaDziewczynek i napisać kim chciałyśmy zostać w przyszłości, kiedy byłyśmy małe. Pomóc można przekazując darowiznę za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony. Warto zaprosić do zabawy przynajmniej dwie koleżanki - w ten sposób akcja dotrze do wielu osób, a Fundacja będzie mogła pomóc kolejnym dziewczynkom.

- Zbliżający się Dzień Kobiet to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, o czym marzyłyśmy jako dziewczynki i czy te marzenia udało się nam spełnić. Dziewczynki z Aleppo, które Fundacja Świętego Mikołaja wspiera od 2018 roku, marzą o ważnych rzeczach: o chodzeniu do szkoły, o nauce, o lepszej przyszłości. My marzymy o tym, żeby im w tym pomóc. Zapraszamy wszystkie panie do udziału w akcji #SkrzydłaDlaDziewczynek, w ramach której zbieramy środki na pomoc dziewczynkom z Aleppo. Czasami wystarczy drobny gest, żeby zmienić czyjeś życie i podać pomocną dłoń – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.