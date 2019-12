Inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego III Kadencji

Posiedzenie otworzyła Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Jesteście tutaj z wielu powodów. Będziecie ciałem opiniodawczym Zarządu Województwa i mam nadzieję, że współpraca będzie rozwijać się na wielu płaszczyznach.

- Głos młodych jest bardzo ważny, ponieważ młodzież ma wiele różnego rodzaju pomysłów - podkreślił marszałek Artur Kosicki. - W przyszłym roku planujemy przeznaczyć środki w budżecie województwa na działalność młodzieżowego sejmiku i chcemy aby w ramach tych środków podjąć działania, które uważacie za istotne – dodał zwracając się do radnych.

Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego przytoczyła historię, która jednocześnie stała się życzeniami udanej współpracy nowej kadencji MSWP. - Wartość starych skrzypiec zwiększa dotknięcie ręki mistrza, więc ja życzę wam, aby wasza praca i wasze życie było zawsze czystą melodią i pięknym dźwiękiem.

Z kolei Aneta Narel, Przewodnicząca Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego zapowiedziała bliską współpracę Rady z nową kadencją młodzieżowego sejmiku.

Po oficjalnej inauguracji MSWP rozpoczęło się pierwsze posiedzenie z udziałem młodzieżowych radnych. Głos zabrał m.in. Przemysław Wnorowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego poprzedniej kadencji, który omówił najważniejsze osiągnięcia w ubiegłych latach. Następnie nowo wybrani przedstawiciele zaprezentowali siebie i swoją wizję pracy w nadchodzącej kadencji.

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego III kadencji rozpoczęła się 8 października br. i trwała do 21 października. W jej efekcie komisja rekrutacyjna powołała 30 reprezentantów młodzieżowego samorządu. Tworzyć go będą:

Karol Jamróz Julia Nietupska Dawid Szleszyński Mateusz Sebastian Stulgis Gabriela Kukowska Amelia Iwaniuk Jakub Franciszek Słoma Sadowski Dominika Łapińska Konrad Piotr Rećko Dawid Zieliński Dawid Dobrogowski Kamil Sienicki Katarzyna Komarowska Berliński Patryk Aniela Ewa Kossakowska Krystian Kruszyński Aleksandra Leoniuk Natalia Chomicz Aleksandra Rostkowska Natalia Grabowska Kamil Raczkowski Krystian Wodzielak Przemysław Wnorowski Mateusz Lech Feszler Małgorzata Andruszkiewicz Grzegorz Przemysław Izbicki Piotr Wasilewski Franciszek Pawłowski Damian Julian Danowski Martyna Święczkowska

bm/ red. is