Finał „Pól Nadziei” on-line. Każdy może pomóc, zostając w domu

Co roku wolontariusze z puszkami byli praktycznie wszędzie. Darczyńcom w prezencie przekazywali żonkile, żółte symbole nadziei. Kwiaty, zasadzone jesienią, właśnie pięknie kwitną, ale tym razem nie trafią na kwestę. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, odbędzie się ona wirtualnie.

Każdy może pomóc, zostając w domu

- Podopieczni Białostockiego Hospicjum dla Dzieci i ich rodziny potrzebują wsparcia. W tym trudnym okresie jeszcze bardziej. Dlatego działamy i konsekwentnie szerzymy ideę bezinteresownej pomocy - tyle, że wirtualnie. Przez lata, w których organizujemy kampanię, poznaliśmy wielu siewców nadziei. Dzięki nim zdarzyło się wiele cudów. Dlatego wierzymy, że tym razem również przełamiemy bariery, które stwarza nam los – mówi Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”.

Wirtualna zbiórka już została uruchomiona. Pozyskane środki są bardzo istotne, sama idea równie ważna – zaangażowanie i bezinteresowność. Dlatego Fundacja zapoczątkowała w mediach społecznościowych specjalny challenge.

#sercedlahospicjum

- Podopieczni, dziękując za dotychczasową pomoc, ślą w świat serduszka. W odpowiedzi możemy podarować też nasze serca dzielnym maluchom – dlatego uruchomiliśmy challenge #sercedlahospicjum – mówi Dominika Chimkowska, koordynator wolontariatu Fundacji „Pomóż Im” i akcji „Pola Nadziei”. - Challenge polega na wstawieniu zdjęcia z sercem – w dowolnej interpretacji, podpisaniu go hashtagiem #sercedlahospicjum, udostępnieniu zbiórki i podaniu „pałeczki” dalej do znajomych osób. Chcemy, żeby tablice na Facebooku i Instagramie wypełniły się sercami. Każde udostępnienie pomnoży ilość serc, a jeśli ktoś ma takie możliwości, dołoży swoją cegiełkę na rzecz naszych małych bohaterów. Wierzymy, że mimo przeniesienia kwesty do Internetu, uda nam się ją przeprowadzić – wyjaśnia Dominika.

Dzięki działaniom zaangażowanych placówek z poprzednich miesięcy w tej chwili na koncie akcji jest już prawie 90 tys. zł. Do wyrównania zeszłorocznego wyniku brakuje nieco ponad 110 tys. zł. Termin zakończenia zbiórki to 14 czerwca.

„Pola Nadziei” to międzynarodowa kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Jest realizowana wyłącznie przez hospicja. Polega na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tym samym tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty kwitną rozdawane są w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjów.



Hasło jubileuszowej, dziesiątej edycji w woj. podlaskim brzmi „Jesteśmy sobie potrzebni”. Tworząc je, Fundacja nie zdawała sobie sprawy, jak szczególnego znaczenia nabierze.



