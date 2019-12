Dzień Pluszowego Misia z Fundacją Mam Marzenie

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3–18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Powstała w Krakowie organizacja w ciągu 16 lat spełniła ponad 8400 marzeń. Przez swoją działalność Fundacja dostarcza chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń. Spotkanie ze znaną osobą, wycieczka do Disneylandu, nowy pokój – wszystkie marzenia mają szansę się spełnić, a każda okazja jest dobra do niesienia radości maluchom.

Tym razem powodem do spotkań z chorymi dziećmi jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowy miś – kultowa zabawka na całym świecie, bohater wielu książek i filmów. Przytulanka i towarzysz podczas zasypiania, powiernik największych dziecięcych sekretów, a także najlepszy przyjaciel każdego malucha. To właśnie on sprawia, że troski, nawet te największe, znikają. A skąd wzięło się to święto? Kiedy podczas polowania Prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt zauważył postrzelonego niedźwiadka, postanowił uwolnić zwierzę. Świadek zdarzenia przygotował ilustrację, która wraz z opowieścią stała się inspiracją m.in. dla producentów zabawek. Najbardziej znana z nich otrzymała imię „Teddy Bear” i podbiła świat.

– Zbiórka maskotek i innych materiałów trwa od kilku dni. Akcja cieszy się dużą popularnością, bo Polacy lubią sprawiać radość innym. Tylko w Warszawie zaangażowało się ponad 120 placówek szkolnych i firm, które przywiozły do naszego magazynu ponad 1500 pluszaków, kilkaset książek, puzzli i gier. Przekazywanie ich dzieciom w poszczególnych miastach trwa od kilku dni, a zakończy się około Mikołajek. Dzień Pluszowego Misia ma podobną moc jak wspomniany Mikołaj – każde dziecko z oddziału, na który wchodzimy, otrzymuje od nas pluszowego przyjaciela, a my otrzymujemy ogromny zastrzyk radości, najpiękniejszą nagrodę na świecie, którą chcemy się dzielić, choć pokazując zdjęcia. Zapraszamy do naszych galerii w mediach społecznościowych – mówi Kinga Szewczyk, rzecznik prasowy Fundacji.

Warto podkreślić, że do tegorocznej akcji dołączył również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

O Fundacji Mam Marzenie:

Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność fundacja chce dostarczać chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą

w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 roku, jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy.

Fundacja rozpoczęła działalność w lutym 2004 r. w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.

Od początku działalności aż do dziś wolontariusze Fundacji Mam Marzenie spełnili w sumie ponad 8400 marzeń chorych dzieci.

