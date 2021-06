Dzień Dziecka w Fundacji „Pomóż Im”

Cegiełka dla podopiecznych

Młodzi tancerze pracowali kilka lat. By powstał spektakl, 65 osób przez setki godzin trenowało na sali tanecznej. Kostiumy i scenografię przygotowali uczestnicy zajęć plastycznych z instruktorami.

- Nie mogliśmy tego zaprzepaścić. Czuliśmy także, że musimy ratować nasze dzieci z pandemicznej apatii. Próby do przedstawień to był dla nich jedyny kontakt z rówieśnikami i „normalnością” - mówiła Irina Sidoruk, założycielka Artei i reżyserka przedstawień.

Dzieci wystąpiły przed kamerami i powstały z tego nagrania dwóch przedstawień „Opowieści o Cebulku” i „Opowiastek z lasu i nie tylko” na motywach dzieł Beatrix Potter. Płyty z nagraniami stały się cegiełkami. Pieniądze z ich sprzedaży trafią na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. Cegiełki można kupić w siedzibie Otwartej Przestrzeni Artystycznej ARTEA w Białymstoku od poniedziałku do piątku od 15:30 do 20:00, a także w soboty od 9:00 do 13:00, można je także nabyć w Fundacji „Pomóż Im”. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji.

- Współpraca z Fundacją „Pomóż Im” to coś więcej niż akcja charytatywna na rzecz jej podopiecznych. Nauka tańca czy rysunku to ciągły proces oparty na żmudnej pracy i determinacji, który buduje młodych ludzi, kształtuje ich osobowość, a efektami tej pracy można również dzielić się z innymi – mówiła Irina Sidoruk, założycielka Artei i reżyserka przedstawień.

Akcję zorganizowała Otwarta Przestrzeń Artystyczna Artea.

Prezent na filmowe wieczory

Zestaw gier planszowych oraz urządzenia do popcornu wraz z zapasem ekokukurydzy otrzymali mali pacjenci Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK w Białymstoku, którą opiekuje się fundacja.

- Gdy nie było pandemii, regularnie organizowaliśmy małym pacjentom wieczorki filmowe. Robiliśmy wtedy popcorn. Dlatego wiemy, że te prezenty są na pewno trafione. Dzieci dostały urządzenia na własność i zabiorą je potem do swoich domów. Maszynek jest więcej niż obecnie pacjentów, dzięki czemu ucieszą też kolejnych małych bohaterów, którzy trafią do kliniki, już po Dniu Dziecka – mówiła Dominika Chimkowska, koordynator wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”.

Małych pacjentów odwiedziły animatorki oraz maskotki z bajek, a szpitalna stołówka przygotowała gofry i lemoniadę. Dzieci z domowego hospicjum, a także ich rodzeństwo otrzymały prezenty. Zespół fundacji rozwiózł je po domach chorych maluchów.

Konkretne cele związane z opieką nad chorymi dziećmi można wesprzeć za pomocą wpłatomatu GoodWillBox, który w Dniu Dziecka został umieszczony w budynku dworca PKP w Białymstoku.

źródło i fot.: Fundacja Pomóż Im

oprac.: Paulina Tołcz