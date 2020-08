Druga edycja konkursu fotograficznego dla seniorów

Głównym przesłaniem konkursu jest ukazanie walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrody i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.

Tym razem prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

- Kategoria ogólna: Człowiek, miejsce, kultura;

- Kategoria specjalna, związana ze stanem epidemii: #kiedy zostaliśmy w domu.

Pierwsza z kategorii zakłada zdjęcia wykonane w bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego.

Druga kategoria specjalna jest natomiast bardzo pojemna. Przymusowa izolacja to czas, w którym wiele osób wykazało się wyjątkową kreatywnością. Zatrzymanie w domu sprawiło, że wiele osób znalazło swój własny sposób na przetrwanie – nowe pasje, zaległe lektury, filmy, na które wcześniej nie starczało czasu. Być może jedną z takich odkrytych na nowo pasji jest fotografia? Jeśli tak, to organizatorzy zachęcają do wysyłania obrazów ilustrujących emocje związane z przymusową izolacją, codziennością i związane z nią obserwacje.

Oceną prac zajmie się grono trzech białostockich fotografów:

Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej;

Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej;

Agnieszka Sadowska, fotoreporter, fotograf prasowy, członek kapituły konkursowej

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne określone w regulaminie konkursu. Nagrodzone prace zostaną też pokazane na specjalnej wystawie w listopadzie 2020.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 września (30.09)

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie organizatora - https://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-po-raz-drugi/

Oprac: Kamil Timoszuk

Fot: Anna Augustynowicz