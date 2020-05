„Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych otwiera konkurs na małe granty

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (OWOP) w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego otwiera czwartą edycję programu „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne” skierowanego do organizacji pozarządowych z naszego województwa. Będą one mogły starać się o granty do 31 maja.