Bajkowe spotkanie świąteczne Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”

To doroczna, jedna z wielu, inicjatyw Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”, której misją jest niesienie radości chorym na nowotwory dzieciom i ich rodzicom. Jej wolontariusze przynoszą małym bohaterom ociupinkę radości, chwile uśmiechu w codziennnej batali z chorobą, by w ten sposób dawać siłę do zmagań, a rodzicom poczucie, że nie są sami.

Województwo Podlaskie już po raz kolejny wsparło inicjatywę Fundacji, za co podziękowania przyjął marszałek Kosicki, podkreślając, że to zasługa całego Zarządu Wojewódzywa Podlaskiego.

Dziękując za zaproszenie i działalność Fundacji marszałek podkreślił, że warto pomagać.

- Widać to najlepiej po uśmiechniętych buziach dzieci. Przytoczę słowa naszego rodaka papieża Jana Pawła II, że „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje” - powiedział marszałek.

ms