„Arka” w Supraślu otwarta dla podopiecznych już we wrześniu

„Arka” powstaje w budynku Centrum Pomocy Caritas w Supraślu. W mieszkaniach wspomaganych zamieszka 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie i dwa zespoły asystentów. Centrum jest olbrzymim wsparciem dla osób niepełnosprawnych nie zdolnych do prowadzenia samodzielnego, dorosłego życia. – Mój syn jest na tyle niepełnosprawny, że nie mógłby po mojej i męża śmierci zamieszkać sam. Dlatego to jest szczytna inicjatywa – podkreśla Teresa Chrobak, matka Pawła – Ten dom będzie zabezpieczeniem dla dziecka mojego innych osób w podobnej sytuacji – dodaje.

Centrum będzie otwarte dla pierwszych podopiecznych we wrześniu tego roku. W budynku Centrum Pomocy Caritas powstają pokoje z łazienkami oraz kuchnia i jadalnia. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 4,7 mln zł, większość kosztów pochodzi ze funduszy europejskich. Niestety, w trakcie przeprowadzanego remontu wynikła potrzeba wykonania dodatkowych prac, które nie były uwzględnione w projekcie. Było to dostosowanie większej liczby pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych i specyficzne, ale konieczne prace konstrukcyjne. Koszt robót dodatkowych to ok. 150 tysięcy zł.

W związku z pandemią COVID-19, nie odbyła się kampania Honorowy Dawca Dobroci ani coroczna zbiórka na rzecz Caritas w Niedzielę Miłosierdzia, zabrakło też wpływów z Jałmużny Wielkopostnej. Ponadto, wpływy z darowizn spadły o 37% w stosunku do ubiegłego roku.

– Ogromnym wsparciem będą dla nas wpływy z 1% podatku, za które już dziękujemy – podkreśla ks. Jerzy Sęczek. – Te pieniądze otrzymamy jednak najszybciej w sierpniu. Spontanicznie, rozumiejąc naszą trudną sytuację, pomógł nam Adam Neczyperowicz i chcę zaprosić Państwa do zainteresowania się jego pracą.

Żeby wesprzeć dalsze prace remontowe supraskiego Centrum, Adam Neczyperowicz, artysta z Białegostoku, namalował obraz na rzecz Caritas. To abstrakcja „Front Atmosferyczny", wykonana akrylami na płótnie, o rozmiarze 90 na 120 cm. Przekaże ją darczyńcy, który zechce wesprzeć budowę Arki najwyższą kwotą. Zainteresowanych obrazem zapraszamy do kontaktu z biurem Caritas w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 32.

Jeśli chcesz wspomóc tworzenie mieszkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, możesz wpłacić darowiznę przez stronę internetową (www.caritas.bialystok.pl i dalej „Przekaż darowiznę) lub przelewem.

Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32

Nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527

Tytułem: Supraśl.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, Caritas Archidiecezji Białostockiej zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Na wsparcie białostockich medyków zostało przekazane 30 tysięcy złotych i dostarczono 300 paczek żywnością i środkami higienicznymi do seniorów.

Źródło/fot.: Rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej

Oprac. Cezary Rutkowski