Akcja #wysyłamuśmiech – przekaż pozytywną energię

– Zachęcamy mieszkańców Białegostoku do przyłączenia się do naszej akcji i wysyłania uśmiechów do naszych lokalnych bohaterów. Nasz mały gest ma wielką moc! – mówi Marta Gosiewska, Pełnomocnik Fundacji „Dr Clown” w Białymstoku.

Akcja #wysyłamuśmiech ma na celu przekazanie wsparcia i odrobiny pozytywnej energii lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, służbom mundurowym, farmaceutom, także tym dzięki którym możemy kupić najpotrzebniejsze produkty czy odebrać przesyłkę, wszystkim tym osobom, które pracują, aby pozostali jak najmniej odczuli skutki panującego kryzysu oraz dbają o bezpieczeństwo mieszkańców polskich miast.

Fundacja „Dr Clown” realizuje program „terapii śmiechem” w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych od 1999 r. Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empatycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia. Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown” docierają w ten sposób do ponad 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 80 miastach w całej Polsce. Zazwyczaj….

– Ze względów bezpieczeństwa musieliśmy wstrzymać bezpośrednie wizyty wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” w szpitalach i placówkach specjalnych, jednak nie oznacza to, że nie będziemy kontynuować naszej misji leczenia śmiechem, a wręcz przeciwnie! Uśmiech łagodzi skutki stresu, poprawia samopoczucie, dodaje energii. Dlatego w tym trudnym czasie chcemy dodać siły i uśmiechnąć się do tych osób, które nie mogą pozwolić sobie na zostanie w domu – stąd spontaniczny pomysł na akcję #wysyłamuśmiech. – mówi Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”.

Źródło: Fundacja „Dr Clown”, oprac. ms