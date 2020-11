27. edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Ta świeca to nie tylko symbol ciepłej atmosfery rodzinnych świąt, ale przede wszystkim realna pomoc i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w trudnej sytuacji. W tym roku Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, z których ok. 14 tys. zapłonie na wigilijnych stołach w Podlaskiem.

Podsumowując ubiegłoroczną akcję ks. Piotr Zimnoch - zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej zaznaczył, że

„środki z tej akcji były skierowane na pomoc dzieciom korzystającym ze świetlic, naszego Rodzinnego Domu Dziecka i ośrodka Metanoia”.

Fundusze zebrane dzięki dystrybucji świec w całej Polsce w tym roku będą przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocznej edycji akcji, udało się odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych. W tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.



oprac. Anna Augustynowicz

źródło i fot.: Caritas Białystok