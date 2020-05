10 mln zł na wsparcie III sektora. Program Covid-19

Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.



Wsparcie dla NGOsów

Program Covid-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków - link do ogłoszenia o naborze.

Szczegóły na co można otrzymać dofinansowanie w załączeniu poniżej.



źródło: Narodowy Instytut Wolności

oprac. Anna Augustynowicz