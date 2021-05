Po premierze spektaklu „Bóg mordu”

Sztuka autorstwa Yasminy Rezy w błyskotliwy i dowcipny sposób obnaża ludzkie słabości. Przyczyną całego zamieszania jest bójka dwóch chłopców, która staje się pretekstem do spotkania rodziców pragnących kulturalnie rozwiązać konflikt. Jednak konfrontacja zamienia się w istne piekło. Spektakl wyreżyserowała Katarzyna Deszcz. Andrzej Sadowski przygotował scenografię, wkomponowując afrykańskie elementy etniczne w przestrzeń współczesnego mieszkania. Kostiumy zaprojektowała Aneta Suskiewicz.

Na Scenie Kameralnej grają: Arleta Godziszewska, Kamila Wróbel-Malec, Bernard Bania oraz Patryk Ołdziejewski. Tuż po premierze radości nie kryła Kamila Wróbel-Malec. Aktorka wcieliła się w rolę Annette.

Publiczność miała okazję obejrzeć ostatnią premierę w murach Teatru Dramatycznego przed remontem generalnym.

– Jesteśmy tuż po premierze, emocje powoli opadają. Czekaliśmy bardzo długo z premierą, która była przekładana cztery razy. Mam nadzieję, że remont szybko minie, bo to ostatnia premiera przed przebudową teatru, więc można powiedzieć że przeszliśmy do historii tą sztuką. Liczę na to, że nasi widzowie nas nie opuszczą i będą z nami również w najbliższym czasie, w tych trochę objazdowych warunkach – powiedział Bernard Bania.