„Życie jest piękne” – wystawa fotografii w WOAK

Ekspozycja to obrazy w obiektywach białostockich pasjonatów fotografii: Krzysztofa Borowskiego, Ewy Czerniakiewicz, Jarosława Popławskiego, Marii Safarewicz, Marcina Makarskiego, Krystiana Andraki, Piotra Łozowika, Cezarego Fabiszewskiego i Adama Ślefarskiego. Ukazuje dynamikę, nostalgię, energię – to, co autorzy uważają za piękne. Grupa działa pod patronatem WOAK od blisko trzech lat, pod kierunkiem fotografika Cezarego Fabiszewskiego oraz Adama Ślefarskiego. Jest to druga wystawa FOTOspółdzielni.

Adam Ślefarski, pracownik WOAK o wystawie mówi:

Życie w obecnych czasach ucieka bardzo szybko, żyjemy w pośpiechu i ciągłym biegu. Przekłada się to również na nasze fotografie. Mnóstwo osób robi zdjęcia szybko, wyciągając aparat i strzelając jak z karabinu maszynowego. Byle szybko, jak najwięcej i… byle jak. Warto się zatrzymać, porozmawiać z osobą fotografowaną, poprzyglądać się światu, obserwować otoczenie i po prostu myśleć, zanim wciśnie się spust migawki. Patrz oczyma, fotografuj sercem – to stwierdzenie Davida duChemina perfekcyjne oddaje istotę naszej pasji. Zdjęcia powinny wypływać z nas, powinniśmy najczęściej fotografować te tematy, które kochamy. Wtedy nie dość, że będziemy robili to, co lubimy, to da nam to mnóstwo satysfakcji.

Dajmy aparat dziecku. Co się stanie? Będzie fotografować to, co jest dla niego ważne, to, co kocha, lubi i co sprawia mu przyjemność. Nie wyrastajmy z tej szczerości i fotografujmy sercem, tak po prostu jak dziecko. Ruth Bernhard kiedyś powiedziała: Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego. Dobry fotograf powinien mieć zdolność dostrzegania tego, co dla większości jest niewidoczne. To właśnie zdolność, którą trzeba i którą chcemy nieustannie rozwijać. Cechy, które sprawiają, że jesteśmy zespołem, to między innymi: ogromna ciekawość, chęć ciągłego rozwoju oraz potrzeba tworzenia – fotografowania.





