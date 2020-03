Zubek & Hołownia Quartet – koncert w Spodkach

Projekt muzyczny „Moja wycinanka. Inne piosenki Jerzego Wasowskiego” to propozycja dla miłośników talentu Jerzego Wasowskiego oraz dla wszystkich ceniących piękno polskiej piosenki. Składa się z czternastu zapomnianych lub mało znanych kompozycji Mistrza i jednego utworu, którego autorem słów był Jerzy Wasowski. Całość aranżacji jest utrzymana w stylistyce i harmonii jazzowej, czyli zgodna z pierwotnym zamysłem kompozytorskim. Co ciekawe, znaczna część tekstów piosenek nie jest autorstwa Jeremiego Przybory, z którym Jerzy Wasowski jest automatycznie kojarzony. Wartością projektu samą w sobie jest popularyzacja najwyższej klasy muzyki rozrywkowej. Panuje słuszna opinia, że gdyby Wasowski urodził się w Stanach Zjednoczonych, byłby na świecie rozpoznawalny na równi z Gershwinem. Poszukiwanie i prezentacja wciąż nie do końca poznanej i niezwykle zróżnicowanej twórczości mistrza jest obowiązkiem kolejnych muzycznych pokoleń Polaków, w tym tych najmłodszych. Pomysłodawcą i „twarzą” projektu jest Piotr Zubek, który dobrał utwory przy nieocenionym wsparciu merytorycznym Moniki i Grzegorza Wasowskich. Za wszystkie aranżacje odpowiada „Robert de Niro polskiego jazzu” – Bogdan Hołownia.

Wszystkie utwory zostały zarejestrowane w Studio S4/6 Polskiego Radia im. Jerzego Wasowskiego przy finansowym współudziale Konstantego Przybory i ukazały się na rynku płytowym jako „Moja wycinanka” w sierpniu 2019 roku.

PIOTR ZUBEK – absolwent Wydziału Wokalno-Estradowego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz adept Wydziału Jazzu tamże. Laureat licznych konkursów wokalnych, m.in. Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Koszalinie, Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistyki Estradowej we Wrocławiu i I miejsca na Festiwalu piosenki Literackiej im. Łucji Prus w Białymstoku; dwukrotny laureat nagrody ZASP za najlepszą interpretację utworów Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory. Uczestnik muzycznych programów telewizyjnych, m.in. finalista 11. edycji „Must Be the Music – Tylko muzyka” w 2016 r. Zdobywca Mateusza 2019 w kategorii „Debiut jazzowy roku” za album „Moja wycinanka”.

BOGDAN HOŁOWNIA – wybitny pianista jazzowy, aranżer i akompaniator. Absolwent Berklee College of Music w Bostonie; laureat Fryderyka za jazzowy album roku (2001). Współautor kilkudziesięciu albumów muzycznych. Współpracował z największymi postaciami polskiej sceny jazzowej: Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Januszem Muniakiem, Januszem Kozłowskim, Kazimierzem Jonkiszem, Wojciechem Pulcynem. Stworzył ponadczasowe duety z Grażyną Auguścik, Lorą Szafran, Magdą Umer czy Chrisem Schittulli.

WIESŁAW WYSOCKI – klarnecista, saksofonista, flecista i pianista; kompozytor i aranżer. Absolwent Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat głównych nagród na festiwalach Jazz Juniors w Krakowie oraz Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Współpracuje na co dzień z czołówką muzyków jazzowych. Grał na krajowych festiwalach w Opolu i Sopocie z orkiestrami Alex Band, Big Warsaw Band, Kukla Band. Brał udział w koncercie Natalie Cole i Raya Charlesa podczas ich występów w Polsce. Współpracuje z wieloma warszawskimi teatrami muzycznymi.

MICHAŁ JAROS – kontrabasista, absolwent Wydziału Jazzu i Policealnego Studium Jazzu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia im. F. Chopina w Warszawie oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 1996 r. na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu został uznany za Nową Twarz Polskiego Jazzu, otrzymując nagrodę Grand Prix. Laureat licznych nagród i uczestnik najważniejszych festiwali jazzowych w kraju i za granicą. Koncertował i nagrywał z czołowymi muzykami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej, takimi jak: Ishmael Wadada, Leo Smith, Ronnie Cuber, Judy Bady, David Linx, Zbigniew Namysłowski, Piotr Wojtasik, Grażyna Auguścik, Aga Zaryan.

PAWEŁ TWARDOCH – perkusista, Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Muzyk współpracujący z wykonawcami polskimi i zagranicznymi, takimi jak: Krystyna Janda, Ryszard Rynkowski, Vadim Brodski, Joel Grey, Marvin Hamlish, Frank Gambale, Jose Feliciano, Krystyna Prońko, Grażyna Łobaszewska, Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Kuba Sienkiewicz, Kukla Band (Festiwale Piosenki Polskiej „Opole”), Koman Band, Alex Band, Orkiestra Adama Sztaby („Taniec z Gwiazdami”), Janusz Stokłosa (Teatr „Studio Buffo”, „Metro” w latach 1994–2007), Orkiestra Tomka Szymusia („Taniec z Gwiazdami”), trasa „Tribute to: Zbigniew Wodecki 2018 r.), Gordon Haskell, Piotr Salata, Alicja Majewska. W latach 1986–2017 stały członek zespołu Zbigniewa Wodeckiego.

