Zróbmy sobie teatr – nowe konkursy w PIK

Kontakt – to propozycja dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych (klas 7-8) i uczniów szkół ponadpodstawowych. PIK zaprasza do zrealizowania spektaklu, który od podstaw jest tworzony online, z etiud teatralnych nagrywanych przez uczestników. Poszczególne etiudy zostaną połączone w spektakl, którego głównym mottem są słowa Karla Gustawa Junga: Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie. Młodzież, przygotowuje scenariusz etiudy, wybiera formę teatralną i realizuje ją w domu. Etiuda musi zostać nagrana telefonem lub kamerą, a film należy przesłać do Podlaskiego Instytutu Kultury do 7 września 2020 r. Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut. Premiera spektaklu nastąpi 13 września 2020 r., o godzinie 16:00, w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, w Spodkach przy ul. św. Rocha 14. Wybrane spektakle będzie można także zobaczyć na stronie internetowej PIK.

„Łątkowisko” – to z kolei propozycja dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa.

Łątki to lalki teatralne, animowane przez kuglarzy. Dawniej chodzili oni po wsiach i miastach i za niewielkim parawanem odgrywali swoje spektakle. Teraz w rolę kuglarzy mogą wcielić się przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej. Dzieci, wraz z pomocą opiekuna, przygotowują scenariusz na podstawie podlaskiej legendy, wybierają formę teatralną, tworzą scenę, scenografię, samodzielnie wykonują lalki i realizują mini przedstawienie w domu. Trzeba je nagrać telefonem lub kamerą, a film należy przesłać do Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku do 7 września 2020 r. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Przegląd najlepszych spektakli nastąpi 12 września 2020 r. o godzinie 11:00 w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, w Spodkach. Na galę laureatów zostaną zaproszeni młodzi aktorzy wraz z opiekunami. Spektakle będzie można także zobaczyć na stronie internetowej PIK.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Aneta Kursa