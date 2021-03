Żołnierze Augustowszczyzny i Suwalszczyzny 1944-1956

„Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956” został wydany w 2020 roku. Jego autorzy Zbigniew Kaszlej i Bartłomiej Rychlewski będą gośćmi PIK 7 marca, o godz. 17.00. W ramach spotkania, które odbędzie się w Spodkach PIK, zostanie także otwarta wystawa poświęcona 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Wydarzenie uświetni koncert Marty Szałkiewicz – dyrygentki Chóru im. Stanisława Moniuszki działającego przy Instytucie. Całość poprowadzi Emil Cywiński z PIK.

„Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956” spotkał się z życzliwym przyjęciem ekspertów i czytelników. Zdaniem dr. Waldemara Brendy to „dzieło imponujące rozmiarem. Ponad 1800 biogramów o różnej objętości, od kilku linijek, czasem nawet bez imienia, niekiedy tylko pseudonim, ograniczających się do lakonicznej wzmianki łonek oddziału, po dłuższe i pełniejsze zestawienia biograficznych faktów. Wyłaniają się z tych not historie żołnierzy – łonków siatki AK, AKO, WiN, partyzantów, osób wspomagających, ale także łonków np. konspiracji młodzieżowej; osób zabitych, więzionych, zaginionych. Gigantyczny materiał wzbogacony ponad 500 fotografiami”. Jak podkreśla dr Kazimierz Krajewski: „Bohaterowie podziemnej walki o niepodległość w regionie suwalsko-augustowskim nawet po 1989 r. w większości pozostawali postaciami zapomnianymi, w zasadzie nieznanymi dla współczesnych mieszkańców tego terenu. Praca Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego nareszcie nadrabia dziesięciolecia zapomnienia i wypełnia dotkliwą lukę w opisie niepodległościowego wysiłku mieszkańców ziemi suwalsko-augustowskiej”.

Zbigniew Kaszlej – historyk regionalista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się badaniem zbrojnego podziemia antykomunistycznego na Suwalszczyźnie, w tym Obławy Augustowskiej z r. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Roczniku Augustowsko-Suwalskim” i seriach wydawniczych IPN. Zrealizował wiele projektów badawczo-edukacyjnych z udziałem młodzieży, organizator obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych, rajdów terenowych. Prezes augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Bartłomiej Rychlewski – absolwent III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie i WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od końca lat 80-tych badacz historii podziemia niepodległościowego na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie. Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Autor książki „Po dolinach i po wzgórzach – biografia oddziału partyzanckiego Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna 1949-1952”, autor lub współautor kilkunastu opracowań wydanych przez BBN i IPN dotyczących podziemia niepodległościowego.

źródło/fot.: PIK

oprac.: Władysław Tokarski