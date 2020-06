Zgłoś swój zespół na Rockowania! Przegląd zespołów rockowych w Podlaskiem

Ruszają Rockowania, które są przeznaczone dla grup grających muzykę rockową, niezwiązanych kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą. W ubiegłych latach podczas poszczególnych etapów przesłuchań zespoły zaprezentowały różne style: rock’n’rolla, blues, death metal, reggae oraz post punk z dużą dawką elektroniki. Jak zażartował Artur Szydłowski z PIK, koordynator przeglądu, jury konkursu jest bardzo elastyczne.

Pierwszy etap przeglądu to przesłuchania powiatowe, we wrześniu w Siemiatyczach i Zambrowie odbędą się półfinały, a koncert finałowy planowany jest na 10 października w Spodkach PIK w Białymstoku.

Zespoły, które wezmą udział w Rockowaniach, powalczą o nagrody finansowe. Główna nagroda przeglądu to 5000 złotych, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2500 i 1000 złotych. Dodatkową, atrakcyjną nagrodę ufundowało Radio Białystok – partner medialny Rockowań. Jest to koncert live na antenie radia dla wybranego zespołu. Na zgłoszenia do przeglądu organizatorzy czekają do końca czerwca 2020 r. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

źródło/fot.: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Cezary Rutkowski