Zespół Godzina 12 zwycięzcą Rockowań 2020!

„Rockowania” to największy przegląd zespołów rockowych w regionie. Przegląd skierowany jest do zespołów amatorskich wykonujących szeroko pojętą muzykę rockową, w tym: blues-rock, jazz-rock, rock progresywny, metal, reggae itp. Celem jest to, by ciekawe zespoły amatorskie działające w regionie miały szansę zaistnieć, zaprezentować się, i kto wie – być może rozpocząć karierę.



Zespoły walczą o nagrody finansowe. Główna nagroda przeglądu to 5 tys. zł, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 2,5 i 1 tys. zł. Dodatkową nagrodę funduje Radio Białystok – partner medialny Rockowań. Jest to koncert live na antenie radia dla wybranego zespołu.

W tym roku komisja w składzie: Wojciech Napora (przewodniczący, Cochise), Marek Gąsiorowski (Polskie Radio Białystok), Marcin Kozłowski (Polskie Radio Białystok) oraz Artur Szydłowski (koordynator Rockowań, Podlaski Instytut Kultury) przyznała pierwsze miejsce grupie Godzina 12, drugie zespołowi Kreha, a trzecie – Ten Inches. Nagroda Polskiego Radia Białystok - koncert live w studiu Rembrandt - trafiła również do grupy Godzina 12.

Po części konkursowej na scenie Spodków Podlaskiego Instytutu Kultury wystąpili zwycięzcy poprzedniej edycji - grupa The Boars, a po nich gwiazda wieczoru – Cochse.

źródło: PIK

oprac. Aneta Kursa