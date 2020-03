Zdalne kulturalne zasilanie PIK

Święta za pasem i każdy kto ma teraz chwilę wolnego może nauczyć się malować pisanki. Na stronie PIK można znaleźć film instruktażowy. Jak zrobić piękne pisanki metodą batiku, za pomocą szpilki, gorącego wosku i barwników uczy Krystyna Kunicka, instruktor plastyki. Ten rodzaj tworzenia pisanek polega na nanoszeniu rozgrzanego wosku na skorupkę jajka za pomocą szpilki zamocowanej na końcu ołówka. Pokryte woskiem jajko uzyskuje wybrany kolor poprzez zanurzenie w barwniku, następnie jest osuszane i ponownie nakłada się na nie wosk. Wszystkie kroki trzeba powtórzyć i zabarwić jajko w innym kolorze, aby uzyskać wielobarwną pisankę. Ostatnia czynność to usunięcie wosku i odkrywanie pięknych wzorów oraz nadanie połysku poprzez ogrzanie pisanki i polerowanie papierowym ręcznikiem.

Jeśli ktoś ma ochotę na dawkę sztuki, PIK zaprasza na wirtualną wystawę malarstwa pt. „Więzi”. To obrazy namalowane przez artystów z grupy artystycznej Bochemia – grupy twórców między którymi jest chemia i bohemy Białegostoku. Łączy ich radość z malowania, spotykania się i uczenia od siebie.

A na koniec – podróż do przeszłości: Podlaskie Zbiory Cyfrowe. To prawdziwa kopalnia starych nagrań, filmów i fotografii. Ponad pół wieku przeleżały w archiwum PIK, a teraz wszystkie je można zobaczyć na stronie instytutu. To blisko sto filmów, dwieście nagrań muzycznych i ponad dwa tysiąc archiwalnych zdjęć. Można wśród nich zaleźć prawdziwe perełki - pieśni i zwyczaje ludowe sprzed kilkudziesięciu lat. To praca wielu instruktorów PIK (dawniej WOAKu), którzy, począwszy od lat 60., jeździli w teren, od Suwalszczyzny, po Bug i nagrywali wiejskie grupy śpiewacze, solistów, instrumentalistów. Ten materiał z każdym rokiem nabiera wartości, bo to udokumentowana żywa kultura ludowa i to ta najbardziej ulotna, w wymiarze niematerialnym. Jeśli ktoś zajrzy do archiwalnej filmoteki, to znajdzie ciekawe kroniki życia w regionie, miedzy innymi wizytę Jana Pawła II w Białymstoku. Warto powspominać.

To nie koniec zdalnych atrakcji. Lada dzień Podlaski Instytut Kultury zamieści na stronie zaproszenie pod hasłem – "Przeżyj to jeszcze raz". Można będzie obejrzeć koncerty wszystkich zespołów, które podbijały serca widzów podczas ostatniej Podlaskiej Oktawy Kultur.

Źródło: PIK