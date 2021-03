„Z bliska i daleka”- wystawa malarstwa w PIK

Plenery malarskie organizowane przez PIK stały się już tradycją. Co roku uczestniczą w nich artyści nieprofesjonalni, w większości wywodzący się z Podlasia lub powracający tu z daleka, ze względów rodzinnych lub sentymentalnych. Pozostawiają tu swój ślad – obrazy, które są specyficznym, osobistym komentarzem. Wypowiadają się w malarstwie olejnym, akrylowym, czasem akwareli, niektórzy w rysunku, lub pastelach.

W ubiegłym roku, pomimo pandemii, udało się zorganizować plener w Goniądzu, miasteczku z klimatyczną architekturą małych domków, wąskich uliczek i ogrodów, którego okolica inspirowała do artystycznych poszukiwań. Wystawa będzie czynna do 10 kwietnia 2021 r. w dni powszednie: od godz. 8.00 do 15.00 oraz w soboty i niedziele: od godz. 12.00 do 16.00 (z wyjątkiem weekendu świątecznego).

Udostępnienie wystawy zorganizowane zostanie przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Sztuk Plastycznych PIK

tel.: 85 740 37 15, e–mail: galeria@pikpodlaskie.pl

Źródło/fot: Podlaski Instytut Kultury

Oprac.: Cezary Rutkowski

Red.: Paulina Dulewicz