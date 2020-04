Wyzwanie dla całej rodziny – zróbmy samodzielnie palmę wielkanocną!

Wykorzystane w filmie materiały to kolorowa bibułka, gałązki bukszpanu i bazi, patyk, lniany sznurek, nicie, cienki drucik, nożyczki, cążki do drutu i klej, ale jeśli brakuje którejś z tych rzeczy, z powodzeniem można ją zastąpić czymś, co akurat jest w domu.



Powodzenia!











źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac.aAneta Kursa