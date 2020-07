Wystawa rzeźb Jana Miłaszewskiego w PIK

Autor tworzy niewielkich rozmiarów figuratywne formy rzeźbiarskie, w których ukazuje ludzi wszelkich stanów i profesji, o wyrazistej mowie ciała, a także mimice, pozwalającej z miejsca rozpoznać osoby i odczytać ich emocje.

Kameralna aranżacja pozwoli widzom przyjrzeć się bliżej całej różnorodności postaci, od rzemieślników, rolników, kobiet, zastanych przy codziennych zajęciach, osób publicznych, ogólnie znanych, po świętych, nawiązujących stylistyką do gotyckich figur Wita Stwosza.

To, co charakterystyczne dla rzeźb Jana Miłaszewskiego, to ironiczne zabarwienie przedstawianych postaci, często nawet zabawne. Przy interesującej formie wzmacnia to siłę ich oddziaływania, stanowiąc osobisty komentarz rzeźbiarza.

Wystawa będzie czynna do 21 sierpnia 2020 r., w dni powszednie, w godz. 8.00–18.00.

źródło: Podlaski Instytut Kultury

oprac. Aneta Kursa