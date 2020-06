Wokół batiku – warsztat i wystawa

Podlaski Instytut Kultury zaprasza rodziny z dziećmi na otwarty, bezpłatny warsztat plastyczny. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę, 7 czerwca 2020 r., w godz. 14.00–15.00, i 16.00-17.00 w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14. Uczestnicy zostaną zaproszeni do malarskiej zabawy i wykonają własną kompozycję w technice mieszanej, zbliżonej do batiku.